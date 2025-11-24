«Мало шансов успеть до 27 ноября»

Верим только США — так в Кремле прокомментировали ситуацию вокруг американского мирного плана из 28 пунктов. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, сейчас на эту тему есть очень много домыслов, но мы верим в то, что видели, в то, что нам передали по соответствующим каналам. Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил о значительном прогрессе на переговорах с Украиной по согласованию позиций. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе допускает, что текст документа, скорее всего, изменился, и это, вполне возможно, не устроит Москву.

В переговорном процессе возникла пауза. В Женеве американская, украинская и европейская делегации долго заседали и пришли к некоему решению. К какому именно, не совсем понятно, но каждый выразил оптимизм, что естественно в данной ситуации.

Дональд Трамп отметился загадочной, но тем не менее позитивной фразой: «Неужели возможно достижение большого прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верь, пока не увидишь, но кое-что хорошее, возможно, происходит». Ранее 47-й президент США посетовал, что так и не услышал от Украины слов благодарности за свои усилия добиться мирного решения. На вопрос, а что, если Зеленский откажется подписывать мирный план, отвечал: тогда ему придется драться. При этом опять же не совсем понятно, драться в одиночку или все-таки ему помогут?

Владимир Путин поговорил по телефону с Реджепом Тайипом Эрдоганом, после чего повторил тезис о том, что американский план из 28 пунктов может стать основой мирного урегулирования вокруг Украины. Президент Турции, со своей стороны, очень надеется, что мир или хотя бы переговоры пройдут у него в стране при его непосредственном участии. Это, ко всему прочему, шанс стяжать славу миротворца. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также намекнул, что, мол, закончим эту «тягомотину» вокруг Украины в ближайшее время и займемся, наконец, своими делами.

Главное состоит в том, насколько изменился указанный выше документ после переговоров в Женеве. СМИ пытаются разгадать этот ребус. Мы не будем в этом участвовать. Однако если рассуждать логически, вряд ли мирный план останется в первозданном виде. Иначе зачем было день и ночь заседать и потом делать оптимистичные заявления? Владимир Зеленский со своей стороны заявил, что Украина переживает критический момент, на страну и на него лично оказывается давление, но есть «красные линии», перейти за которые не представляется возможным. Тем не менее, по его словам, работа по согласованию позиций продолжается, работаем с партнерами конструктивно.

Фридрих Мерц усомнился, что мир может быть подписан в ближайшей перспективе. Пожалуй, с канцлером Германии можно согласиться. Мало шансов успеть до 27 ноября. Однако мы знаем, что Дональд Трамп никогда не был против сдвинуть сроки. В целом ситуация напоминает февраль-март нынешнего года. Тогда была надежда и даже эйфория, что вот-вот все закончится. Результат тем не менее известен.

Дмитрий Дризе