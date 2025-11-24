Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
FPV-дрон атаковал автомобиль и убил жительницу белгородской Репяховки

В селе Репяховка Краснояружского округа Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль — ехавшая в нем селянка умерла в центральной райбольнице от множественных осколочных ранений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Еще одного раненого доставляют в городскую больницу № 2 областного центра. Селянин получил осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног.

В выходные от украинских атак на регионы Черноземья один человек погиб, шесть — ранены.

Юрий Голубь