FPV-дрон атаковал автомобиль и убил жительницу белгородской Репяховки

В селе Репяховка Краснояружского округа Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль — ехавшая в нем селянка умерла в центральной райбольнице от множественных осколочных ранений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Еще одного раненого доставляют в городскую больницу № 2 областного центра. Селянин получил осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног.

В выходные от украинских атак на регионы Черноземья один человек погиб, шесть — ранены.

Юрий Голубь