Ужин с Евгением Мироновым и перчатки Петра Яна выставят на аукцион в Екатеринбурге

Меценаты, передали первые лоты для аукциона благотворительного вечера Екатерининской Ассамблеи, сообщили в пресс-службе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СОСПП Фото: Пресс-служба СОСПП

Евгений Миронов, народный артист России и основатель фонда «Жизнь в Движении», передал приглашение на двоих на спектакль «Обыкновенная смерть» Театра Наций. Этот лот включает экскурсию по театру и ужин с самим актером после спектакля.

Сергей Шмотьев, генеральный директор «ФОРЭС», и Александр Шмотьев, директор «Фонда семьи Шмотьевых», выставили на аукцион камнерезное произведение — «Чаша с гранатами». Чаша украшена семью гранатами из пурпурного мрамора с зернами из рубинового стекла и листвой из кристаллического малахита. Увидеть лот можно будет 4 декабря на выставке «Легенды камня» в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.

Академия спорта РМК представила лот, включающий спортивную футболку команды «Архангел Михаил» и ММА-перчатки с автографом Петра Яна, одного из главных звезд российских единоборств. Приобретатель лота также получит чемпионский пояс Эдуарда Сайка, который завоевал его в бою против Сайфуллаха Хамбахадова.

Екатерининская Ассамблея — крупнейшее благотворительное мероприятие на Урале. Проект был инициирован в 2011 году Президентом Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрием Пумпянским. Главным событием Ассамблеи традиционно становится аукцион, на котором выставляются лоты из частных коллекций известных бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников со всего мира. По данным организаторов, за 14 лет существования Екатерининской Ассамблеи было поддержано 43 проекта на сумму более 880 млн руб.

Полина Бабинцева