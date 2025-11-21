Союз добра

В последние несколько лет на фоне глобальных потрясений и стремительных изменений вовлеченность уральского бизнеса в благотворительные проекты значительно возросла. Предприятия развивают социальную инфраструктуру, поддерживают спорт и образование, помогают незащищенным слоям населения. С 2011 года в регионе реализуется уникальный проект Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) — Екатерининская Ассамблея. Она объединила усилия благотворителей и за 15 лет помогла тысячам людей, собрав и передав благотворительным фондам и НКО сотни миллионов рублей. По мнению организаторов и участников мероприятия, именно Ассамблея задала современный тренд на «открытую филантропию».

15 лет истории

Уникальный проект Екатерининская Ассамблея был создан для объединения усилий уральских благотворителей и за 15 лет стал самым крупным благотворительным событием в России. Его идейным вдохновителем является президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский. «Ассамблея не только аккумулирует средства для конкретного проекта, но и формирует наиболее значимый и представительный пул запросов на благотворительную помощь. Она возрождает славные традиции меценатства и благотворительности, которые исторически сильно развиты на Урале, будучи заложенными еще при промышленниках Демидовых. Современные представители уральского предпринимательского сообщества достойно продолжают эти традиции. Вместе с тем очевидно, что, объединив усилия, всегда можно сделать больше, а главное — лучше»,— подчеркнул он.

Первую Ассамблею СОСПП провел в 2011 году. С тех пор ежегодно в декабре уральские благотворители собираются, чтобы поддержать социально важные проекты. Именно поэтому мероприятие приурочено ко Дню святой Екатерины, которая является покровительницей Екатеринбурга, а участники Ассамблеи становятся покровителями многих людей в Свердловской области и за ее пределами.

Центральным событием Екатерининской Ассамблеи является большой благотворительный аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спорт­сменов, музыкантов и художников. Собранные в ходе аукциона средства идут на нужды благотворительных проектов.

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) был образован в 1991 году и является областным некоммерческим объединением работодателей, а также отраслевых объединений промышленников, предпринимателей и коммерческих организаций. В состав СОСПП входит большинство крупных и средних предприятий, работающих на территории Свердловской области, 15 отраслевых региональных союзов. Совокупный объем производства на предприятиях–членах СОСПП составляет около 70% от промышленного производства в регионе.

Екатерининская Ассамблея выделяется среди других благотворительных мероприятий не только своим масштабом. Как рассказал Дмитрий Пумпянский, все пожертвования вносятся из частных, а не корпоративных сбережений. Кроме того, мероприятие проходит в атмосфере праздника и дружеского общения, что формирует у участников события позитивные ассоциации с благотворительностью. А своеобразным символом вклада и причастности к благому делу становятся приобретенные в ходе аукциона предметы — различные раритеты, вещи знаменитостей и произведения искусства.

Как отмечают организаторы, такая концепция привлекает внимание «действительно достойных и уважаемых людей, которые создают историю места, где они живут». Так, в Ассамблее регулярно участвуют руководители Свердловской области, сенаторы, депутаты Госдумы и регионального заксобрания, влиятельные бизнесмены и меценаты, видные деятели искусства и известные медиаперсоны.

О росте их вовлеченности говорят результаты аукционов. На старте проекта, в 2011 году, было собрано 2,5 млн руб. С каждым годом объем средств увеличивался и в 2024 году превысил 210 млн руб. Всего за 14 лет проведения Екатерининской Ассамблеи было собрано более 880 млн руб., которые направили на реализацию 43 социально важных проектов общественных организаций и благотворительных фондов.

Разумный подход

Первый вице-президент СОСПП Александр Породнов отметил, что в начале пути организаторам приходилось самим выходить на благотворителей и искать лоты на аукцион, сейчас же благотворительные фонды и общественные организации сами обращаются с предложениями.

«С каждым годом растет количество заявок на помощь. К проекту есть доверие, которое выстроено годами. В этом году поступила 71 заявка на 923 млн руб. В каждой из них предлагается вариант помощи отдельным социально незащищенным группам населения: семьям в трудной жизненной ситуации, людям с ограниченными возможностями здоровья, детям с различными видами заболеваний и многим другим. Заявки поступили от организаций из 10 муниципалитетов Свердловской области: Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска, Серова, Сысерти, Туринска, Асбеста, Алапаевска, Туринска. Из всего числа заявок было отобрано 22 проекта-финалиста на общую сумму 195 млн руб.»,— рассказал Александр Породнов.

История уральских филантропов Тренд на филантропию на Урале зародился еще в середине XIX века и связан с именем купца Михаила Нурова, жертвующего средства на строительство образовательных учреждений и сиротских приютов в Екатеринбурге. В 1857 году он приобрел двухэтажный дом на перекрестке Тихвинской улицы (сейчас ул. Хохрякова) и Сибирского проспекта (ул. Куйбышева), который передал под детский приют. На счет приюта купец перечислил порядка 15 тыс. руб. Многие купцы и заводчики вдохновились поступком Михаила Нурова, из-за чего быть попечителем приюта стало модно. В 1869 году было основано первое в Екатеринбурге «Благотворительное общество», в которое, помимо Михаила Нурова, вошли купцы Иван Анфиногенов, братья Агафуровы, Гребеньковы, Корольковы, Злоказовы и другие. Всего в разное время в общество входило от нескольких десятков до нескольких сотен благотворителей. Целью филантропов было «доставить средства на улучшение нравственного и материального состояния бедных Екатеринбурга». На членские взносы и единовременные пожертвования уже в 1870 году общество открыло «Детское убежище» для детей-сирот, построив двухэтажное каменное здание с учебными классами, спальнями и столовой. В приюте, созданном «дабы исторгнуть бедных детей из среды нищенства и порока и положить начало их религиозно-нравственному и умственному развитию», проживало и обучалось 30 сирот. Вскоре число воспитанников увеличилось почти до полутора сотен. При приюте они получали начальное образование, а также учились в ремесленной школе. Наиболее способные мальчики направлялись после в горное училище, а девочки посещали гимназию. Помимо детского попечения, общество занималось распределением адресных пособий среди нуждающихся. В 1895 году при обществе были созданы воскресные классы для крестьян и мещан. С 1899 года при обществе действовали ясли для детей работающих женщин. Среди потомственных членов общества значились Ошурковы, Симановы, Поклевские-Козелл, Беленьковы, Злоказовы, Первушины, Ятес, Агафуровы и представители других фамилий. Коллективными членами были акционерное общество «Сименс и Гальске», Русско-Азиатский банк, товарищества «Братья Макаровы», «В. Высоцкий и Ко» и многие другие. Пожертвования в кассу общества делали уездное и губернское земства, для привлечения средств устраивались благотворительные вечера, спектакли, лотереи. Помимо «Благотворительного общества», филантропией в Екатеринбурге занимались и отдельные купцы. Так, винодел Альфонс Поклевский-Козелл построил и содержал мужское училище, женскую школу и больницу, а также выделил около 5 тыс. руб. на приобретение книг для Горного института Екатеринбурга. Он также основал приют для детей заводских мастеровых при Нижнетагильском заводе и сиротский дом при Авроринском приюте. Купец Семен Петров после смерти передал все свое имущество, капитал и земельный участок около поселка Верх-Исетского железоделательного завода для строительства приюта для младенцев-сирот. Через десять лет после смерти Семена Петрова его капитал вырос до 440 тыс. руб., из которых 115 тыс. руб. было направлено на строительство сиротского дома. В это же время в благотворительности активно участвовала православная церковь, открывая богадельни, детские приюты, больницы и церковноприходские школы при монастырях. К началу XX века в монастырях нуждающимся начали бесплатно раздавать одежду и обувь, а также бесплатное питание. После прихода в России большевистской власти заниматься филантропией стало невозможно. Купеческий класс в Советском Союзе был ликвидирован, благотворительные общества были закрыты, а ряд частных заведений национализирован. Кроме того, декретом ВЦИК и СНК РФ «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» советская власть ликвидировала финансовую базу благотворительной деятельности Церкви, национализировав церковное имущество, в том числе благотворительные учреждения. Вновь заниматься благотворительностью меценаты смогли лишь после перестройки и развала СССР. На Урале тренд на филантропию вновь начал проявляться к концу 1990-х годов. Так, в разное время в Екатеринбурге появились благотворительные фонды «Дети России», «Надежная смена», «Аистенок», «Мы вместе», учредителями которых стали крупные бизнесмены и политики региона. Сейчас на территории Свердловской области насчитывается несколько десятков благотворительных фондов и общественных организаций.

Для участия в отборе потенциальные благополучатели оформляют заявки, которые рассматривает экспертная группа. В нее входят представители Минсоцполитики, Минздрава и Минобразования Свердловской области, а также общественных организаций. Эксперты изучают предоставленные документы, чтобы оценить актуальность и реализуемость проектов. Свое мнение относительно инициатив высказывает и попечительский совет Ассамблеи. После чего члены Совета СОСПП с учетом предложений экспертной группы и попечительского совета голосуют по всем инициативам. Так, путем рейтингового голосования формируется итоговый список благополучателей. «Такой многоэтапный процесс отбора позволяет, во-первых, обеспечивать максимальную прозрачность, а во-вторых, объективную оценку всех поступивших заявок и, что очень важно, соотношение благотворителей в отборе проектов, которые потом эти проекты поддерживают»,— подчеркнул господин Породнов.

Когда деньги на первый проект собраны, открывается сбор на второй проект, потом на третий и далее. Организаторам важно, чтобы по каждой инициативе предоставлялась прозрачная и достоверная информация. Поэтому специалисты Союза проводят большую работу с меценатами и благополучателями. С организациями, выигравшими гранты Ассамблеи, заключают соглашения о благотворительных пожертвованиях, а те в свою очередь ежеквартально отчитываются о проделанной работе.

Екатерининская Ассамблея очень функциональный, качественно организованный и продуманный проект. «Если говорить просто, она решает две главные задачи. Первая — адресная: собрать деньги и направить их на самые острые и значимые социальные проблемы региона, в основном в сфере здравоохранения и поддержки семьи и детства. Вторая — стратегическая: она формирует в бизнес-среде культуру ответственности и осознанной благотворительности»,— отметил один из основных участников Ассамблеи, директор компании «Инвестторгстрой» Константин Погребинский.

Финальной красочной части — аукциону — всегда предшествует серьезная кропотливая работа по подбору благополучателей и лотов, которые выставляются на торги. Ежегодно в качестве лотов выставляются редкие и уникальные предметы из частных коллекций: от осколка метеорита и патефона 1950-х годов до антикварного издания «Божественной комедии» Данте и полотна французского импрессиониста Армана Сегена.

Помогать открыто

За годы существования Екатерининская Ассамблея смогла объединить бизнес и благотворительность, задать моду на консолидацию усилий людей, которые ранее занимались меценатством преимущественно индивидуально и тайно, сформировать тренд на «открытую филантропию». «Уникальность Ассамблеи в прозрачности и доверии. У нас многоуровневая система отбора проектов. Каждый рубль на счету, и мы все вместе видим, на что именно он пошел. Это не просто перевод денег в черный ящик. Мы знаем, какой аппарат купили, какую операцию оплатили, какую программу реабилитации поддержали. Эта честность и открытость перед самими собой и есть основа доверия»,— пояснил Константин Погребинский.

Интерес и вовлеченность бизнеса в благотворительность изменили подход к проведению мероприятия: если раньше организаторы выбирали только одного благополучателя, то теперь средства собираются для нескольких проектов. Так, в 2020 году на Ассамблее удалось собрать средства для четырех инициатив. Основным благополучателем стала Верхнепышминская школа-интернат имени С. А. Мартиросяна для детей с нарушениями зрения. Деньги (16 млн руб.) пошли на реконструкцию медицинского блока, который входит в состав школы, и создание на его базе высокотехнологичного медцентра для слепых и слабовидящих детей. Благодаря собранным в разные годы средствам в Свердловской области появились референс-центр по ранней диагностике и лечению лейкозов у детей, площадка для социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, различные кризисные центры для незащищенных категорий населения, современные перинатальные центры, мастерские для трудоустройства инвалидов, а сотни детей получили качественную медицинскую помощь.

Глава Уральского банка Сбербанка и заместитель председателя попечительского совета Екатерининской Ассамблеи Владимир Черкашин отметил, что мероприятие помогло обратить внимание общественности и властей на ряд социально важных проблем в регионе. «Ассамблея показывает, какие проблемы есть у огромного количества людей: кто-то болен, кому-то нужна поддержка в развитии. Ряд проектов, которым мы оказали поддержку, впоследствии получили дополнительную помощь от губернатора»,— подчеркнул господин Черкашин.

Внимание благотворителей к проблемам общества становится значимым дополнением к общей системе социальной помощи. «Бизнес и государство — трудноразделимые истории. Бизнес помогает государству развивать экономику, формировать бюджет за счет налогов, а сверх этого оказывает разнообразную помощь в социальных учреждениях. Это элемент общего взаимодействия. И проект Екатерининской Ассамблеи в этой системе не исключение, а правило. Если ты можешь помочь кому-то, почему не помочь? Это внутренний позыв,— отметил советник президента СОСПП Михаил Черепанов.— Кроме того, благотворительная деятельность — это не просто передача средств нуждающимся, но показатель здоровья и зрелости общества. Это активность, которая сплачивает общество на социальном и моральном уровнях и дает много положительных эффектов как для конечных благополучателей, так и для государства».

Вечер возможностей

Проводимый СОСПП благотворительный вечер позволяет не только собрать необходимые для реализации проектов средства, но пообщаться с представителями разных организаций.

Помимо аукциона, у участников на вечере есть и другие возможности для добрых дел. Многолетним символом Екатерининской Ассамблеи является «Дерево добра» — уникальное двухметровое металлическое дерево, на котором прикреплены открытки с историями подопечных благополучателя и описанием подарка на Новый год, который хотел бы получить каждый из них.

«Каждый год у нас “вырастает” Дерево добра, где вместо листьев — послания с мечтами воспитанников социальных учреждений. Обычно дети загадывают простые вещи: планшеты, ноутбуки, настольные игры. Бывают мечты посмелее: фотосессии, комплекты для записи вокала и музыки, общение с дельфинами. Каждый год у дерева настоящий ажиотаж, все гости ждут возможности примерить на себя роль Деда Мороза. Участники выбирают, кому что ближе, и к концу вечера мы точно знаем, что благодаря поддержке гостей Ассамблеи реализуются десятки желаний»,— рассказал Дмитрий Пумпянский.

Таким образом, на вечере сбываются чаяния многих людей. «За эти годы Екатерининская Ассамблея стала по-настоящему центром возрождения традиций уральского меценатства. Центром объединения добрых сил и планирования благих дел. Очень важно, что для абсолютного большинства ее участников благотворительность не заканчивается с завершением самого мероприятия, Ассамблея — это старт эстафеты благотворительства в нашем городе и регионе»,— добавил первый зампредседателя свердловского заксобрания Аркадий Чернецкий.

