Никелю не хватает руды

Несколько индонезийских производителей никеля могут оставить работу из-за ограниченных поставок руды, сообщили 24 ноября в S&P Global со ссылкой на индонезийское отраслевое объединение FINI.

Как ожидают в FINI, никелевые заводы Индонезии в 2025 году могут увеличить импорт руды из Филиппин на 44% год к году, до 15 млн тонн, так как внутреннее предложение сырья не покрывает рост мощностей. Если дефицит руды сохранится, цены на нее могут резко вырасти и части переработчиков будет угрожать закрытие из-за роста затрат, прогнозируют в FINI. При этом правительство Индонезии сократило срок действия квот на добычу никелевой руды с трех до одного года, что еще больше ограничило внутреннее предложение, добавляют в объединении. В FINI призывают местные власти стимулировать разработку месторождений и геологоразведку.

Стремительный рост добычи никеля в Индонезии, который опережает возможности глобального спроса, сформировал профицит на рынке и привел к снижению мировых цен. Как писали аналитики Kept в своем обзоре, если в 2010 году на Индонезию приходилось 15% мировой добычи (около 130 тыс. тонн), то сейчас этот показатель вырос до 60% (примерно 2–2,2 млн тонн в год). С 2022 года к четвертому кварталу 2025-го никель подешевел на 40%, до $15,3 тыс. за тонну, подсчитали в Kept. На 21 ноября 2025 года трехмесячный фьючерс на никель на Лондонской бирже металлов (LME) стоил $14,45 тыс. за тонну, что на 0,32% меньше, чем днем ранее.

В «Норникеле» отмечали, что сложившаяся конъюнктура делает нерентабельной работу производителей с высокими затратами — в частности, в Новой Каледонии, на Мадагаскаре и в Латинской Америке. Но предприятия поддерживаются государственными субсидиями и горно-металлургическими компаниями, а остановка части мощностей компенсируется ростом добычи в Индонезии, поясняли в компании. Последствия сообщений об ограничениях производства в стране неочевидны, заявляли в «Норникеле». По прогнозам Kept, стоимость металла в 2026–2027 годах может вырасти на 2,7% и 2,2% в год соответственно, а восстановление котировок выше уровня 2024 года вероятно только в 2028 году. Анатолий Костырев