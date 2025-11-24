Си Цзиньпин и Трамп обсудили конфликт на Украине

Президенты Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп обсудили украинский кризис в ходе телефонного разговора. Об этом сообщили агентство «Синьхуа» и Центральное телевидение Китая (CCTV). Отмечается, что председатель КНР в разговоре с американским коллегой выразил надежду на скорейшее достижение мира.

«Китай надеется, что все стороны будут непрерывно сокращать разногласия и как можно скорее достигнут справедливого, долговечного и обязательного для исполнения мирного соглашения, которое устранит коренные причины кризиса»,— приводит CCTV слова китайского лидера (перевод по «РИА Новости»).

Си Цзиньпин также указал, что «Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира».

Телефонный разговор двух лидеров состоялся на фоне обсуждений нового проекта мирного соглашения, разработанного США. Портал Axios сообщал, что план Дональда Трампа предполагает отказ НАТО размещать войска на Украине, признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими и сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек. США уже обсудили план с Украиной на встрече в Женеве, которую госсекретарь США Марко Рубио назвал самой результативной за все время контактов. Позднее сообщалось, что первоначальный вариант плана был изменен после переговоров США и Украины в Женеве. По данным Financial Times, число пунктов сократилось до 19.

