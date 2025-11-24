Чемезов назвал Россию мировым лидером по производству снарядов и авиабомб

Объемы производства вооружений в России с начала спецоперации значительно выросли и сейчас превышают все довоенные показатели. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Ни одна страна мира, к примеру, не выпускает сегодня столько снарядов и авиационных бомб»,— отметил Сергей Чемезов интервью в ТАСС.

По словам господина Чемезова, Россия выпускает огромные объемы различных видов техники — самолеты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотники и другое вооружение.

В мае 2024-го президент России Владимир Путин говорил, что за два года выпуск боеприпасов в стране вырос в 14 раз, а производство беспилотников — в четыре раза.