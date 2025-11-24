В Минфине рассказали о принятых мерах для увеличения доходов государства

Расходы федерального бюджета России выросли на 3% до 19,7% ВВП (рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории страны) за последние шесть лет. Эти расходы направлены на укрепление обороны и безопасности страны, а также на новые программы социальной поддержки и национальные проекты, сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

Замминистра финансов отметил, что произошло сокращение доходной базы. «Доходы федерального бюджета с 2019 года сократились более чем на 1 процентный пункт ВВП, с 18,4% до 17,1%»,— заявил господин Колычев на межфракционной конференции «Приоритеты социально-экономического развития России» (цитата по «РИА Новости»). По его словам, большая часть сокращения пришлась на нефтегазовые продукты, остальные доходы были стабильны.

Как сообщил Владимир Колычев, несмотря на условия финансирования, были задействованы все резервы государственных финансов: фонд национального благосостояния, свободные остатки и нефтегазовые доходы. Он отметил, что были наращены государственные заимствования и приняты меры по мобилизации доходов, которые не затрагивали базовые условия налогообложения.

По словам замминистра, в этом году эти резервы были исчерпаны. Задействование государственных резервов несбалансированное решение для экономики, поскольку это увеличивает дисбаланс бюджета и оказывает влияние на инфляцию и монетарные процессы, отметил он.

Из сбалансированных и долгосрочных решений господин Колычев отметил настройку базовых налоговых условий, в том числе отрегулирован налог на прибыль и НДС. В части НДФЛ введены налоговые меры для «обеления» экономики. Он уточнил, что из-за подобных мер дополнительные доходы составляют 2,2 % ВВП за год.

«Все эти решения в бюджетно-налоговой политике последних лет нельзя назвать простыми. Но они позволяют укрепить устойчивость госфинансов, а это и есть ответственный подход»,— сказал замминистра.

Госдума приняла «бюджетный пакет» в третьем чтении. Он включает в себя проект федерального бюджета на 2026–2028 годы и ряд сопутствующих ему законопроектов. Проект бюджета-2026 правительству удалось сбалансировать за счет нового увеличения налогов. Общая ставка НДС с 2026 года составит 22%. Для отдельных видов товаров показатель сохранится на уровне 10%.

