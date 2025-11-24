В РГБ создали специальное хранилище «русофобских книг»

В Российской государственной библиотеке (РГБ) создали «спецхран русофобских книг», сообщил «Ведомостям» гендиректор библиотеки Вадим Дуда. По его словам, в хранилище вошли отпечатанные на Украине книги из библиотечных фондов Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик.

РГБ начала собирать такие книги в «спецхран» в 2024 году. На первом этапе литературу отбирают в библиотеках новых регионов, прежде всего — в ДНР и ЛНР. На втором этапе их рассматривает экспертный совет «Ленинки». Если эксперты решают, что предлагаемая литература — русофобская, экземпляр книги помещают в «спецхран».

Сейчас в хранилище содержится около 10-12 тыс. экземпляров литературы. Вадим Дуда сообщил газете, что все собранные материалы — «абсолютно явно националистические, неофашистские» произведения. Среди них издания, которые отрицают роль России в Великой Отечественной войне и приписывают «русским людям нелицеприятные качества». В пример гендиректор РГБ привел одну из книг «спецхрана» — «Войны России против Украины с XI по XXI вв». Газета отмечает, что литература из хранилища не входит в список экстремистских материалов Минюста.

К концу 2025 года в РГБ планируют опубликовать список книг из «спецхрана» на Национальной книжной платформе (НКП) с рекомендациями для других библиотек ограничить доступ читателей к такой литературе. Собранные книги также будут полезны для социологических, политических и исторических исследований, считают опрошенные газетой эксперты.