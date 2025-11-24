ВККС разрешила арестовать судью Козлова по делу об освобождении члена ОПГ

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) согласилась на арест бывшего судью Юргамышского районного суда Курганской области Валерия Козлова. Его подозревают в причастности к незаконному освобождению из колонии члена уральской организованной преступной группировки «Локомотив» Виталия Звонарева. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Как следует из материалов дела, в начале 2000-х годов Звонарева, известного под кличкой «Малой», приговорили к 22 годам лишения свободы за участие в разбойных нападениях. В 2020 году Кетовский районный суд досрочно освободил его по состоянию здоровья, несмотря на наличие дисциплинарных взысканий, отрицательное мнение прокуратуры и УФСИН, а также невыплату причиненного вреда потерпевшим. Расследование выявило, что это произошло из-за подложных меддокументов, которые подготовил врач-уролог Григорий Пономарев — брат одного из сообщников члена ОПГ Антона Пономарева. Родственники подкупили врача, чтобы тот подменил анализы и диагностировал у заключенного рак мочевого пузыря. Судье Валерию Козлову передали 800 тыс. руб., после чего он вынес приговор об освобождении Звонарева.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о получении взятки в крупном размере, фальсификации доказательств, вынесении заведомо неправосудного решения и пособничестве побегу из колонии. После освобождения Звонарев вновь присоединился к преступной группе и в 2022 году был осужден за новое преступление. В 2022–2024 годах были задержаны врач-уролог, мать Звонарева и его адвокат, причастные к фальсификациям и коррупции.