Третий гипермаркет Hoff в Воронеже откроется в конце ноября

28 ноября в Воронеже по адресу Ленинский проспект, 174П откроется третий в городе гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff. Площадь нового магазина составит 8,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в компании Hoff.

Первый магазин Hoff в Воронеже был открыт в 2011 году в ТРЦ «Град», он занимает около 13 тыс. кв. м. Второй магазин начал работу в 2018 году в ТРЦ «Арена».

По собственным данным, Hoff — мультиформатный ритейлер мебели и товаров для дома, работающий по принципу «Все в одном месте». В России функционирует 67 магазинов сети. В интернет-магазине Hoff представлено более 95 тыс. товаров для дома с доставкой по всей стране.

Почти половина крупных непродуктовых ритейлеров РФ может уйти в минус в 2025 году из-за снижения трафика в ТЦ и конкуренции с онлайн-игроками, по прогнозу вице-президента Союза торгцентров России Алексея Блюмкина. Убыток Hoff оценен в 1,3 млрд руб.

Юрий Голубь