Половина непродуктовых ритейлеров может уйти в убыток в 2025 году

Почти половина крупных непродуктовых ритейлеров РФ может уйти в минус в 2025 году из-за снижения трафика в ТЦ и конкуренции с онлайн-игроками. Это следует из негативных прогнозов вице-президента Союза торгцентров (СТЦ) России Алексея Блюмкина, с которыми ознакомился «Ъ». Среди ритейлеров, которым грозит убыток,— Kari (-6,4 млрд руб.), «Модис» (-3,8 млрд руб.), «Подружка» (-1,66 млрд руб.) и Hoff (-1,3 млрд руб.).

В СТЦ связывают это с падением продаж на 30–35% в I квартале 2025 года. По данным Focus Technologies, посещаемость fashion-магазинов упала на 7%, DIY — на 11%, электроники — на 15%. Покупатели экономят: объем вкладов в банках достиг 57,9 трлн руб., а онлайн-торговля в 2024 году выросла на 37%, до 11,3 трлн руб.

Ритейлеры могут потребовать снижения арендной платы или начать закрывать точки, что увеличит вакантность в ТЦ (в Москве — 7,4%). Однако арендодатели, по словам экспертов, сами сталкиваются с ростом издержек.

Подробнее об этом — «Новые поступления убытков».