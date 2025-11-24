Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Картину учителя Рафаэля «Мадонна с младенцем» продали на аукционе почти за $900 тыс.

«Мадонну с младенцем» Перуджино продали на аукционе в Англии за $897 тыс.

Картина эпохи Возрождения кисти Пьетро Перуджино была продана на аукционе JS Fine Arts в Оксфордшире за 685 тыс. фунтов стерлингов ($897 тыс.). Об этом сообщается на сайте аукционного дома. Интерес к полотну резко вырос после того, как работа была внесена в каталог лотов как произведение «итальянского старого мастера».

Прежний владелец приобрел картину несколько лет назад и не подозревал о ее высокой ценности. Новым владельцем стал частный коллекционер, выигравший торги после 15-минутного соревнования ставок — онлайн, по телефону и в зале аукционного дома в Банбери.

Пьетро Ваннуччи, более известный как Перуджино (1450–1523), был учителем Рафаэля и одним из ведущих представителей умбрийской школы. В прошлом году две его работы маслом на дереве, изображающие Деву Марию и Христа в терновом венце, были проданы на торгах Старых мастеров на аукционе Dorotheum за $971 тыс.

Самые дорогие картины

$450 млн. Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Продана на аукционе Christie’s 15 ноября 2017 года. Долгое время картина считалась утраченной. В 1958 году она была продана на аукционе всего за 45 фунтов (тогда около $125) как одна из работ «школы да Винчи». Об авторстве самого Леонардо стало известно только в середине 2000-х

$450 млн. Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Продана на аукционе Christie’s 15 ноября 2017 года. Долгое время картина считалась утраченной. В 1958 году она была продана на аукционе всего за 45 фунтов (тогда около $125) как одна из работ «школы да Винчи». Об авторстве самого Леонардо стало известно только в середине 2000-х

Фото: Reuters / Peter Nicholls

$179,4 млн. Пабло Пикассо «Алжирские женщины (Версия О)». Продана на торгах под названием «Вперед в прошлое» на аукционе Christie`s в Нью-Йорке 12 мая 2015 года

$179,4 млн. Пабло Пикассо «Алжирские женщины (Версия О)». Продана на торгах под названием «Вперед в прошлое» на аукционе Christie`s в Нью-Йорке 12 мая 2015 года

Фото: Darren Ornitz / Reuters / Darren Ornitz

$170,4 млн. Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная». Продана на торгах под названием «Муза художника» на аукционе Christie&#39;s в Нью-Йорке 9 ноября 2015 года

$170,4 млн. Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная». Продана на торгах под названием «Муза художника» на аукционе Christie's в Нью-Йорке 9 ноября 2015 года

Фото: Alastair Grant / AP

$142,4 млн. Фрэнсис Бэкон «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда». Продана на нью-йоркских торгах аукционного дома Christie`s 12 ноября 2013 года

$142,4 млн. Фрэнсис Бэкон «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда». Продана на нью-йоркских торгах аукционного дома Christie`s 12 ноября 2013 года

Фото: AP / Lefteris Pitarakis

$119,9 млн. Эдвард Мунк «Крик». Продана 2 мая 2012 года на торгах Sotheby`s в Нью-Йорке. Картину приобрел американский финансист Леон Блэк

$119,9 млн. Эдвард Мунк «Крик». Продана 2 мая 2012 года на торгах Sotheby`s в Нью-Йорке. Картину приобрел американский финансист Леон Блэк

Фото: AP / Kirsty Wigglesworth

$106,5 млн. Пабло Пикассо «Обнаженная, зеленые листья и бюст». Продана 5 мая 2010 года в ходе торгов Christie`s в Нью-Йорке неизвестному покупателю

$106,5 млн. Пабло Пикассо «Обнаженная, зеленые листья и бюст». Продана 5 мая 2010 года в ходе торгов Christie`s в Нью-Йорке неизвестному покупателю

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

$110,6 млн. Жан-Мишель Баския. Без названия. Продана на вечерних торгах современного искусства Sotheby&#39;s в Нью-Йорке 18 мая 2017 года

$110,6 млн. Жан-Мишель Баския. Без названия. Продана на вечерних торгах современного искусства Sotheby's в Нью-Йорке 18 мая 2017 года

Фото: Sotheby's

$105,4 млн. Энди Уорхол «Авария серебристой машины. Двойная катастрофа». Картина продана 13 ноября 2013 года на аукционе Sotheby`s в Нью-Йорке неизвестному покупателю

$105,4 млн. Энди Уорхол «Авария серебристой машины. Двойная катастрофа». Картина продана 13 ноября 2013 года на аукционе Sotheby`s в Нью-Йорке неизвестному покупателю

Фото: Sotheby’s

$104,2 млн. Пабло Пикассо «Мальчик с трубкой». Продана 4 мая 2004 года на торгах Sotheby`s в Нью-Йорке. По данным BBC, картину приобрела итальянская компания Barilla Group, один из крупнейших мировых производителей макарон и кондитерских изделий

$104,2 млн. Пабло Пикассо «Мальчик с трубкой». Продана 4 мая 2004 года на торгах Sotheby`s в Нью-Йорке. По данным BBC, картину приобрела итальянская компания Barilla Group, один из крупнейших мировых производителей макарон и кондитерских изделий

Фото: Reuters / Chip East

$95,2 млн. Пабло Пикассо «Дора Маар с кошкой». Продана 3 мая 2006 года на аукционе Sotheby`s в Нью-Йорке грузинскому бизнесмену и политику Бидзине Иванишвили

$95,2 млн. Пабло Пикассо «Дора Маар с кошкой». Продана 3 мая 2006 года на аукционе Sotheby`s в Нью-Йорке грузинскому бизнесмену и политику Бидзине Иванишвили

Фото: Reuters / Dylan Martinez

$90,3 млн. Дэвид Хокни «Портрет художника» («Бассейн с двумя фигурами»). Продана на аукционе Christie’s 15 ноября 2018 года

$90,3 млн. Дэвид Хокни «Портрет художника» («Бассейн с двумя фигурами»). Продана на аукционе Christie’s 15 ноября 2018 года

Фото: Matt Dunham / AP

$87,9 млн. Густав Климт «Портрет Адель Блох-Бауэр». Продана 8 ноября 2006 года на торгах Christie`s в Нью-Йорке

$87,9 млн. Густав Климт «Портрет Адель Блох-Бауэр». Продана 8 ноября 2006 года на торгах Christie`s в Нью-Йорке

Фото: Reuters / Keith Bedford

$86,3 млн. Фрэнсис Бэкон «Ориентир канонического XX века». Продана 14 мая 2008 года на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке российскому бизнесмену Роману Абрамовичу

$86,3 млн. Фрэнсис Бэкон «Ориентир канонического XX века». Продана 14 мая 2008 года на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке российскому бизнесмену Роману Абрамовичу

Фото: Reuters / Alessia Pierdomenico

$82,5 млн. Винсент Ван Гог «Портрет доктора Гаше». Продана 15 мая 1990 года на торгах аукционного дома Christie`s в Нью-Йорке японскому промышленнику Рёэе Сайто

$82,5 млн. Винсент Ван Гог «Портрет доктора Гаше». Продана 15 мая 1990 года на торгах аукционного дома Christie`s в Нью-Йорке японскому промышленнику Рёэе Сайто

Фото: Reuters / Ray Stubblebine

$81,4 млн. Клод Моне «Стог сена». Продана на аукционе Christie&#39;s в Нью-Йорке 16 ноября 2016 года

$81,4 млн. Клод Моне «Стог сена». Продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке 16 ноября 2016 года

Фото: Richard Drew / AP

$81,3 млн. Винсент Ван Гог «Вспаханное поле и пахарь». Продана на аукционе Christie&#39;s в Нью-Йорке 13 ноября 2017 года

$81,3 млн. Винсент Ван Гог «Вспаханное поле и пахарь». Продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке 13 ноября 2017 года

Фото: Christie’s

$80,5 млн. Клод Моне «Пруд с кувшинками». Продана 24 июня 2008 года на лондонских торгах Christie`s

$80,5 млн. Клод Моне «Пруд с кувшинками». Продана 24 июня 2008 года на лондонских торгах Christie`s

Фото: AP / Lefteris Pitarakis

