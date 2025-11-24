Картину учителя Рафаэля «Мадонна с младенцем» продали на аукционе почти за $900 тыс.

Картина эпохи Возрождения кисти Пьетро Перуджино была продана на аукционе JS Fine Arts в Оксфордшире за 685 тыс. фунтов стерлингов ($897 тыс.). Об этом сообщается на сайте аукционного дома. Интерес к полотну резко вырос после того, как работа была внесена в каталог лотов как произведение «итальянского старого мастера».

Прежний владелец приобрел картину несколько лет назад и не подозревал о ее высокой ценности. Новым владельцем стал частный коллекционер, выигравший торги после 15-минутного соревнования ставок — онлайн, по телефону и в зале аукционного дома в Банбери.

Пьетро Ваннуччи, более известный как Перуджино (1450–1523), был учителем Рафаэля и одним из ведущих представителей умбрийской школы. В прошлом году две его работы маслом на дереве, изображающие Деву Марию и Христа в терновом венце, были проданы на торгах Старых мастеров на аукционе Dorotheum за $971 тыс.