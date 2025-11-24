Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ожившие души

В Большом театре реконструировали легендарную постановку «Мертвых душ» Родиона Щедрина

Большой театр России продолжает свой 250-й сезон: к фестивалю-приношению «Майя и Родион» генеральный директор Валерий Гергиев повелел возродить «Мертвые души» Родиона Щедрина — легендарный спектакль Бориса Покровского из «золотого века» ГАБТ СССР (1977). Сравнить возобновление с оригиналом попытался Константин Черкасов.

Декорации и костюмы 1977 года в «Мертвых душах» смотрятся как живые (на фото — Евгения Сегенюк в роли Плюшкина)

Фото: Дамир Юсупов / Большой театр

Фото: Дамир Юсупов / Большой театр

«Давно доказано, что ни один спектакль не может жить более десяти—пятнадцати лет, превращается в мумию; спектакли не поддаются реанимации... Остается легенда; воспоминания не без участия воображения»,— писал в своей горькой книге «Когда выгоняют из Большого театра» сам Борис Покровский.

На московской сцене исключений, доказывающих правило, было по большому счету только два. Во-первых, до сих пор идущий с аншлагами образец большого «сталинского» стиля — «Борис Годунов» (1948) Леонида Баратова в том же Большом театре. Во-вторых, пожалуй, «Севильский цирюльник» (1933) Константина Станиславского, хрупкое живое изящество которого Музтеатр Станиславского и Немировича-Данченко перестал показывать в середине 2000-х.

В обоих случаях постановки не выпадали из репертуара на долгие десятилетия, а потому новые вводы пусть и осуществлялись по некоей инерции, но все же «из ног в ноги» — отдельные детали могли пропадать, но общую форму спектакли продолжали удерживать. К спектаклям самого Покровского его слова применимы абсолютно: он предпочитал ставить заново. И не задумываясь убирал свое имя с афиш, если спектакль переставал быть на что-то похожим, но в репертуаре — для приглашения различных звезд — держался (так, например, было с вводом в его «Травиату» эстонской дивы Маргариты Войтес в 1982-м).

Нынешние «Мертвые души» — казус совершенно иной.

Постановка реконструирована практически с нуля, по воспоминаниям отдельных участников премьеры (в том числе Александра Ворошило — первого Чичикова), с привлечением архивных данных, но, безусловно, «не без участия воображения».

И, самое главное, после 40-летнего (!) перерыва. При всем том работа режиссера Ксении Шостакович и художника Альоны Пикаловой подается как «капитальное возобновление». Формулировка, конечно, лукавая — видимо, по мнению администрации, так продать спектакль удобнее, чем с более честным и более соответствующим зрелищу подзаголовком «спектакль по мотивам постановки Б. А. Покровского».

Но даже с этой оговоркой масштаб проведенной работы, в том числе исследовательской (костюмы отшиты точно по полному комплекту эскизов Вильяма Клементьева, сценография восстановлена подробно), впечатляет. Да и смотрится «спектакль по мотивам» без усилий. Да, не хватало точности сценического рисунка в воспроизведении тех сцен («Обед у губернатора», «Манилов», «Ноздрев», «Бал у губернатора»), что сохранились с премьеры на пленках в архиве Гостелерадиофонда.

Зато в оставшихся на откуп режиссеру возобновления сценах не чувствуется явных стилистических зазоров и провалов, хотя у Покровского фигуры главных героев и были скроены в более гротескном духе. Среди «потерь», кроме того, монументальная живописная панорама Валерия Левенталя, которую в 1977-м приводили в движение гигантские (и, видимо, ныне отсутствующие) валы, теперь она просто показывалась на видео. Но живопись на сцене и видеопроекция на сцене вещи не взаимозаменяемые; в юбилейный сезон на исторической памяти театр мог бы и не экономить.

Из приятно удивляющего — актерские (порой и вокальные) работы штатных артистов Большого и участников Молодежной оперной программы.

Первоклассной ролью оказался Плюшкин Евгении Сегенюк — отличной певицы-контральто, долгие годы почему-то прозябающей на партиях второго и третьего положений. Шамкающему бесполому существу исполнительница подарила роскошную дикцию, не забывая о речевой характеристике персонажа, и точеные острые движения. В этой же лиге — воспитанники Молодежной программы: Игорь Онищенко — Ноздрев, не только взявший на вооружение игровую подачу и интонации первого исполнителя партии Владислава Пьявко, но и удачно ими пользующийся, а также лирико-характерный тенор Тихон Горячев, из которого получился тошнотворно-милейший Манилов.

Основателен Собакевич Владислава Попова, но без раскатистых низов Бориса Морозова (опять-таки первого исполнителя) в этой партии особенно не разгуляешься. Наконец, Павел Иванович Чичиков — Василий Соколов — летал по сцене и лицедействовал с явными для себя и зрителя удовольствием и свободой, но без свободы вокальной: сравнения с Александром Ворошило и Сергеем Лейферкусом в этой партии пока не в пользу певца.

Стоявший за пультом маэстро Гергиев, главный апологет творчества Родиона Щедрина, документальность «капитального возобновления» сделал еще чуть более условной. В свое время Юрий Темирканов, выпускавший премьеру, задавал спектаклю иной, более взвинченный темпоритм с ярко прочерченными оркестровыми контрастами — архивную аудиозапись как раз недавно переиздала фирма «Мелодия».

Очень понятно желание смаковать щедринские партитурные красоты, чем так увлекся маэстро Гергиев на первом спектакле, но все-таки и о театральной стороне происходящего не стоит забывать. Тем не менее в целом «спектакль по мотивам» дышит ровно, артисты точно существуют в рамках заново предложенных обстоятельств. Другое дело, что, будь жив сам Покровский, даже и он бы поставил теперь совершенно новый спектакль — вероятно, не потеряв так ныне желанную всем «историческую достоверность», но все равно говоря о нас с вами образца 2025 года.

Константин Черкасов

Творческий путь Родиона Щедрина

Родион Константинович Щедрин родился в Москве 16 декабря 1932 года. Его отец, композитор и преподаватель в консерватории, привил сыну любовь к музыке. В 1941 году Родион Щедрин поступил в специальную музыкальную школу-десятилетку. Однако с началом войны семья была эвакуирована в Куйбышев (сейчас Самара), где юный Щедрин побывал на премьере знаменитой «Ленинградской» симфонии Шостаковича. После этого сомнений в музыкальном будущем у юного Щедрина не осталось

Фото: из личного архива Родиона Щедрина

После возвращения в Москву, Родион Щедрин окончил хоровое училище им. Свешникова, а затем одновременно два факультета Московской консерватории — фортепианный и теоретико-композиторский. По окончании аспирантуры МГК Щедрин уже являлся автором балета «Конек-Горбунок» (1955), порядка десяти фортепианных сочинений, Первой симфонии (1958)

Фото: из личного архива Родиона Щедрина

Свое самое популярное и самое исполняемое произведение — «Кармен-сюиту» Родион Щедрин написал в 1967 году. Балерина Майя Плисецкая, по чьей задумке родилась постановка, уговаривала взяться за перекомпоновку оперы Жоржа Бизе сначала Дмитрия Шостаковича, затем Арама Хачатуряна. Те отказались «конкурировать» с Бизе, тогда на помощь пришел муж балерины — Родион Щедрин

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 1968 году Щедрин отказался подписать письмо в поддержку вступления войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Этот конфликт с партийными деятелями консерватории лишил Щедрина работы. Однако позднее его выбрали председателем правления Союза композиторов РСФСР. На этом посту он проработал до 1990 года

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Долгое время Щедрин возглавлял Союз композиторов России, и мало кто знает, скольким молодым талантам, отверженным, гонимым властью, помог этот человек»,— написал о композиторе скрипач и дирижер Владимир Спиваков (на фото справа)

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

Щедрин много работал для кино. В частности, он написал музыку к фильму «Высота» (1957) режиссера Александра Зархи, в том числе песню «Марш монтажников» («Не кочегары мы, не плотники»), которая прославила своего создателя на весь Советский Союз

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

«Особенно я ценю его неприятие компромиссов даже в очень трудное для русской музыки время. Он всегда был новатором и не опасался публично демонстрировать свою полную поддержку любым отклонениям от &quot;официального советского музыкального курса&quot;»,— говорил о композиторе виолончелист Мстислав Ростропович (слева)

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

Свои новаторские идеи Родион Щедрин в полной мере воплотил в опере «Мертвые души» (1976), к которой сам написал либретто по произведению Николая Гоголя. Скрипки в оркестре композитор заменил камерным хором, а сцену разделил на две площадки. Такая параллельная драматургия, воплощенная в Большом театре через год, противопоставляла «народную Русь» и страну помещиков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«Щедрин — большое &quot;Щ&quot; русской музыки. Такой буквы нет ни в одном алфавите — ни в английском, ни в немецком. Беспощадная новая его музыка — мощная, щемящая, прищуренная от боли или от смеха. Великие Шостакович, Шенберг, Шнитке, Штокхаузен работали в реалиях ХХ века. Щедрин же прыгнул с нами физически в XXI век. Какой надо иметь талантиЩЕ, чтобы из нашего дерьма и ужаса создать сокровиЩЕ!»,— писал поэт Андрей Вознесенский

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Слева направо: Родион Щедрин, художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Владимир Федосеев и альтист Юрий Башмет на заключительном концерте фестиваля, посвященного 75-летию Родиона Щедрина

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Произведения Родиона Щедрина с успехом дают на ведущих театральных площадках мира: в Большом и Мариинском театрах, Шведской королевской опере в Стокгольме, в нью-йоркских Карнеги-холле и Линкольн-центре — и других

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

Со своей супругой Майей Плисецкой Родион Щедрин прожил в браке 57 лет. При этом оба они отмечают, что их любовь не была внезапной — они долго поддерживали дружеские отношения. Балерина называла мужа исключительно по фамилии. «Мы совпали. Не могу сказать, что мы оба имеем ангельский характер. Это было бы неправдой, но мне с Майей просто»,— делился композитор в одном из интервью. В своем завещании Плисецкая указала, что после смерти мужа их прах должен быть соединен и развеян над Россией

Фото: Коммерсантъ / Светлана Привалова  /  купить фото

Признание на государственном уровне Щедрин получил уже в зрелом возрасте. В 1984 году он был удостоен Ленинской премии. Кроме того, композитор награжден Государственной премии России (1992), орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степени. Он является лауреатом Премии имени Д. Д. Шостаковича (1992), премии Crystal Award Всемирного экономического форума (1995), российской национальной театральной премии «Золотая маска» (2009). В 2012 году Щедрину были вручены диплом и медаль лауреата премии Москвы

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский  /  купить фото

Родион Щедрин имел литовское гражданство. Последние годы он жил и работал в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Композитор Родион Щедрин (слева) с музыкальным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым на церемонии открытия памятника балерине Майе Плисецкой в Москве, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

