Швейцарский суд отклонил апелляцию ЦСКА по переходу Влашича в «Вест Хэм»

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию московского футбольного клуба ЦСКА по трансферу экс-полузащитника «красно-синих» хорвата Николы Влашича в лондонский «Вест Хэм». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никола Влашич (справа)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Никола Влашич (справа)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Трансфер Влашича состоялся летом 2021 года, ЦСКА продал его за €30 млн. Летом 2022 года в армейском клубе сообщили, что «Вест Хэм» не перевел согласованную сумму в полном объеме и сообщал о невозможности произвести дальнейшие выплаты из-за санкций.

Общая сумма задолженности «Вест Хэма» превышает €17 млн. Международная федерация футбола (FIFA) обязала его выплатить ЦСКА €8,55 млн и неустойку в размере 5% годовых по второму траншу. Лондонский клуб опротестовал решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Инстанция, в свою очередь, частично удовлетворила апелляцию. Она обязала выплатить данную сумму, но только после получения официального разрешения от властей Великобритании или изменения санкционного режима (действующий не позволяет совершить платеж).

В ЦСКА заявили, что решение было «продиктовано исключительно политической повесткой», отметив, что оно «по сути, является бессрочной рассрочкой для английского клуба». Позже российский клуб оспорил вердикт CAS в Федеральном суде Швейцарии. Он возложил на истца судебные издержки в размере 31 тысячи швейцарских франков и компенсацию ответчику в размере 36 тысяч франков.

Никола Влашич играл за московский ЦСКА с 2018 по 2021 год. За команду он провел 108 матчей, забив 33 мяча. С 2021 по 2023 год хорват выступал за «Вест Хэм». В настоящее время он представляет итальянский «Торино».

Есения Меркурьева