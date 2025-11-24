Путин выразил соболезнования руководству Вьетнама из-за наводнений

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования вьетнамскому коллеге Лыонг Кыонгу и генсеку Коммунистической партии Вьетнама То Ламу из-за многочисленных жертв наводнений. Телеграмму российского президента опубликовали на сайте Кремля.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия»,— написал господин Путин.

В начале октября во Вьетнаме начались проливные дожди, которые спровоцировали наводнения и оползни. Из-за них погибли 90 человек, еще 12 числятся пропавшими без вести. Кроме того, погибло свыше 3,2 млн крупного рогатого скота и домашней птицы. Повреждены более 80 тыс. посевов и свыше 117 тыс. фруктовых плантаций. По подсчетам вьетнамского управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий, предполагаемые экономические убытки из-за наводнений составили около 9,035 млрд донгов — более $341 млн.