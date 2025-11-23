Из-за наводнений во Вьетнаме погибли 90 человек

Из-за проливных наводнений и оползней во Вьетнаме погибли 90 человек, еще 12 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили в пресс-службе вьетнамского управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Фото: Minh Nguyen / Reuters

В провинциях Даклак, Кханьхоа, Зялай и Ламдонг суммарно повреждены 1154 дома, школы и здания администрации. Еще около 185,773 тыс. строений во Вьетнаме были затоплены. Кроме того, погибло свыше 3,2 млн крупного рогатого скота и домашней птицы. Рыбному хозяйству нанесен ущерб на 1157 гектарах.

Повреждены более 80 тыс. посевов и свыше 117 тыс. фруктовых плантаций. По подсчетам вьетнамского ведомства, предполагаемые экономические убытки из-за наводнений составили около 9,035 млрд донгов — более $341 млн.

«В населенных пунктах продолжается анализ и оценка ущерба; проводится уборка, санитарная обработка и организация ликвидации последствий стихийного бедствия»,— сообщило ведомство в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ). В районы, которых коснулось наводнение, поставляют гуманитарную помощь — продукты питания, чистую воду, медикаменты, домашний скот и другие материалы для помощи людям и восстановления производства.