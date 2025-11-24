В Воронежской области продается элеваторный комплекс семзавода за 550 млн рублей

В поселке Перелешинский Панинского района Воронежской области выставлен на продажу земельный участок площадью 7 га с элеваторным комплексом. На территории расположены активы ООО «Семзавод» и ООО «Перелешинский семенной завод». Стоимость объекта составляет 550 млн руб., следует из объявления на сайте «Авито».

Имущественный комплекс включает элеватор с единовременной емкостью хранения 60 тыс. т зерна, цех по переработке подсолнечника производительностью 80–170 т в сутки и зерносушилку мощностью 60 т в час и собственный железнодорожный путь протяженностью 770 погонных м с весами и оборудованием для погрузки вагонов. Предприятие оснащено котельной на газовом топливе мощностью 5 т в час и имеет лимит электропотребления 3 тыс. кВт.

Инфраструктура включает автомобильные весы длиной 24 м, сортировочные машины для зерновых культур и две сертифицированные лаборатории для контроля качества продукции. Все объекты находятся в частной собственности, включая земельный участок и производственные мощности. Комплекс обеспечивает полный цикл услуг по приемке, подработке, сушке и отгрузке зерновых и масличных культур.

По данным Rusprofile, ООО «Перелешинский семзавод» зарегистрировано в Воронежской области в 2004 году. Основной вид деятельности — предоставление услуг в области растениеводства. Уставный капитал — 60 тыс. руб. 91% компании принадлежит гендиректору Ивану Мананкову, еще по 1% компании принадлежит Татьяне Непорожней, Юрию Морозову, Владимиру Бозюкову, Сергею Корзникову, Елене Кривоноговой, Михаилу Бутенко, Елене Старцевой. Владельцы еще 2% не раскрываются. Выручка в 2024 году составила 20 млн руб., убыток — 15,1 млн руб. По собственным данным, «Перелешинский семзавод» построен в 1963 году, в последующие годы проводилась неоднократная реконструкция и модернизация оборудования, а также строительство новых производственных объектов. Занимается производством соевого масла и жмыха, оказанием услуг по приемке, хранению и отгрузке зерновых, зернобобовых и масличных культур (в том числе ячменя пивоваренного), оказанием услуг по хранению и отпуску минеральных удобрений. ООО «Семзавод» зарегистрировано в Воронежской области в 2006 году. Основной вид деятельности — производство масел и жиров. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — гендиректор Иван Мананков. Выручка в 2024 году составила 563,5 млн руб., чистая прибыль — 981 тыс. руб.

В сентябре в Бутурлиновке Воронежской области был выставлен на продажу действующий элеватор за 150 млн руб.

Ульяна Ларионова