В воронежской Бутурлиновке продают элеватор за 150 млн рублей

В Бутурлиновке Воронежской области выставлен на продажу действующий элеватор за 150 млн руб. Об этом со ссылкой на объявление на сайте «Авито» сообщило издание De Facto.

Комплекс предназначен для приема, первичной обработки и хранения зерновых культур. Он занимает более 8 га и включает элеватор вместимостью 7,5 тыс. кубометров, складской терминал емкостью до 3 тыс. т, отдельный склад размером 48х18 м и высотой 10 м, административное здание на 830 кв. м, а также гаражи общей площадью 600 кв. м.

Продавец отметил наличие собственной электроподстанции мощностью 600 кВт с возможностью увеличения до 1,2 МВт, четырех артезианских скважин и подведенного газа высокого давления.