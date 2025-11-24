В Ярославле приостановят движение трамвая

В Ярославле временно остановят движение трамваев по пятому маршруту с полуночи 28 ноября до 5:00 30 ноября. Об этом сообщило министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Фото: Роман Душко, Telegram-канал

Решение связано с модернизацией трамвайных путей и установкой новых стрелок. Работы включают замену путей и установку двух стрелочных переводов. Эти меры необходимы для соединения новых путей с въездом в трамвайное депо на Ленинградском проспекте.

В этот период частично перекроют движение автомобилей на Ленинградском проспекте в районе перекрестка с улицей Механизаторов.

Антон Голицын