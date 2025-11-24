Двухэтажные поезда с начала года перевезли 3,6 млн пассажиров на магистралях ОЖД

За десять месяцев текущего года двухэтажные поезда Северо-Западного филиала АО «ФПК» перевезли более 3,6 млн человек. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, рост составил 5,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доля пассажиров двухэтажных поездов выросла до 22,9% от общего объема перевозок в дальнем следовании на ОЖД, уточняется в сообщении.

Наиболее популярными направлениями остаются двухэтажные поезда на маршрутах: Санкт-Петербург — Москва, Санкт-Петербург — Мурманск и Москва — Петрозаводск.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в общей сложности с начала года пассажиропоток на сетях ОЖД превысил 170 млн человек.

Андрей Цедрик