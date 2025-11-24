Подростка арестовали по обвинению в поджоге релейного шкафа на МЖД

В Подмосковье задержали 14-летнего подростка, обвиняемого в поджоге объектов на Московской железной дороге (МЖД). Ему предъявили обвинения в теракте, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР). Суд отправил юношу в СИЗО.

По версии следствия, 21 ноября фигурант поджег релейный шкаф на Рижском направлении МЖД. Он совершил это по указанию неизвестного, с которым переписывался в мессенджере. Позже следователи совместно с сотрудниками ФСБ и управления на транспорте МВД задержали несовершеннолетнего.

Правоохранители устанавливают обстоятельства привлечения подростка к совершению преступления. Также следствие проверяет, в каких условиях жил и воспитывался фигурант.

Никита Черненко