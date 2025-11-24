«Известия»: УАЗ приостановил производство экспедиционных «буханок»

Ульяновский автомобильный завод временно приостановил выпуск экспедиционной версии модели — «УАЗ СГР Экспедиция». Об этом сообщили «Известиям» дилеры УАЗа и пресс-служба предприятия.

УАЗ СГР «Экспедиция»

Фото: УАЗ УАЗ СГР «Экспедиция»

Фото: УАЗ

Причиной остановки производства стала смена поставщика навесного оборудования, необходимого для дополнительного внедорожного снаряжения. Процесс адаптации логистики и технологических схем требует времени, поэтому выпуск «Экспедиции» приостановлен. Сейчас дилерские центры распродают оставшиеся автомобили из складских запасов.

В автосалонах рассказали, что «буханки» пока не поставляют. В пресс-службе УАЗа уточнили, что производство этих моделей марки возобновится в феврале 2026 года.