Ricci: инвестиции в российскую недвижимость упадут на четверть по итогам года

Инвестиции в недвижимость России за три квартала 2025 года составили 673 млрд руб. Об этом сообщил управляющий партнер и гендиректор инвестиционно-консалтинговой компании Ricci Андрей Постников на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ». По его словам, в январе-сентябре показатель снизился на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Вложения в недвижимость к концу года могут упасть на четверть, до 800-900 млрд руб., добавил он.

Господин Постников уточнил, что площадки под девелопмент и офисная недвижимость за девять месяцев привлекли примерно одинаковый уровень капитала — 250 млрд руб. На третьем месте по инвестициям — сегмент складов, куда было вложено 88 млрд руб. Снижение ключевой ставки может способствовать восстановлению рынка складской недвижимости. Однако эксперт не исключает и консервативный сценарий, при котором спрос продолжит падать, а новые продукты будут заморожены из-за снижения покупательской способности.

В 2024 году инвестиции в российскую недвижимость впервые превысили 1 трлн руб. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Одним из главных трендов года стала покупка объектов «под себя»: доля конечных пользователей составила 35% в объеме инвестиций, хотя ранее показатель не превышал 29%.