В Дзержинске двоих сотрудников МЧС арестовали по обвинению в получении взятки

Двое сотрудников МЧС в Дзержинске арестованы по обвинению в получении взятки. По данным регионального управления СКР, фигурантами двух уголовных дел стали начальник пожарно-спасательного отряда и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Дзержинску.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным следствия, летом 2025 года обвиняемые получили 100 тыс. руб. от руководителя одной из частных организаций. За это они незаконно сдвинули срок исполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, которое было выдано этой организации ранее.

Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом в значительном размере).

Андрей Репин