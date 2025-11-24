CNN: Европа опасается, что США не допустят ее к переговорам с Россией

Европейцы опасаются, что США могут не допустить их к переговорам с Украиной и Россией, сообщает CNN со ссылкой на западного дипломата.

Как заявил собеседник CNN, европейцы опасаются, что США «не пустят их в свой лагерь» из-за того, что страны Евросоюза намереваются внести изменения в предложенный Вашингтоном план по урегулированию украинского конфликта. Речь идет о расхождениях по таким пунктам, как территориальные уступки со стороны Украины, право вступления страны в НАТО, ограничения на численность ВСУ, сказал CNN другой представитель.

Как пояснил CNN один европейский дипломат, «отправной точкой (будущего соглашения. — "Ъ") должна быть линия соприкосновения». «Не должно быть никакого лишения права выбирать альянсы, никаких ограничений на вооруженные силы Украины или навязывания задним путем требований России к европейской безопасности»,— сказал дипломат.

Портал Axios сообщал, что разработанный американцами план предполагает отказ НАТО размещать войска на Украине, признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими и сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек. США уже обсудили план с Украиной на встрече в Женеве, которую госсекретарь США Марко Рубио назвал самой результативной за все время контактов. Он допускал, что в предложение в ближайшие дни могут быть внесены изменения.

Анастасия Домбицкая