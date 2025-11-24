Минэнерго поддержало переход на новый индекс цен на топливо на АЗС

Министерство энергетики России выступило за замену индекса потребительских цен (ИПЦ) на композитный индекс розничных цен на топливо. Письмо с соответствующим предложением направил в Минэкономразвития, Минфин, ФАС и Российский топливный союз первый замминистра Павел Сорокин. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По словам Павла Сорокина, действующий механизм, основанный на ИПЦ, не учитывает всех реальных расходов нефтяных компаний. Это, пояснил замминистра, приводит к низкой рентабельности у компаний, которые придерживаются социально ориентированной политики ценообразования.

Господин Сорокин заявил, что переход на композитный индекс инфляции не вызовет избыточного роста цен на АЗС при сохранении стабильных макроэкономических параметров. По предварительным расчетам Минэнерго, новый индекс на 2026 год может составить 5,7% против прогнозируемого ИПЦ в 4%. Основной вклад в рост показателя вносит увеличение расходов на оплату труда — на зарплаты и минимальный размер оплаты труда приходится 40% веса индекса, а их рост ожидается на уровне 7,1%.

Кроме зарплат, в структуру композитного индекса предложено включить рост налоговой нагрузки в виде акцизов (25%), увеличение тарифов ЖКХ (13%), транспортных тарифов (10%), удорожание обновления основных средств (10%) и влияние роста ключевой ставки на кредитную нагрузку (2%). Аналогичный подход уже применяется при индексации тарифов на железнодорожные перевозки, напомнили в Минэнерго.

С инициативой о замене ИПЦ на композитный индекс выступил Российский топливный союз. При формировании цены на топливо в РТС предлагали учитывать отраслевые издержки, которые, по убеждению союза, не отражаются в индексе потребительских цен.