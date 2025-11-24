«Спартак» переименовал трибуну на домашнем стадионе в честь Никиты Симоняна

Московский «Спартак» объявил о переименовании трибуны «А» на «Лукойл Арене» в трибуну имени Никиты Симоняна — лучшего бомбардира в истории клуба. 23 ноября он скончался на 100-м году жизни.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Трибуна ''А'' имени Никиты Павловича Симоняна. Навсегда рядом с родным клубом»,— написала пресс-служба «Спартака».

Никита Симонян выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год. В составе команды он четырежды становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок СССР. За клуб футболист провел 245 матчей, в которых забил 160 мячей. В качестве тренера Никита Симонян дважды становился во главе «Спартака» (1960–1965, 1967–1972) и выиграл с ним пять титулов: два чемпионата СССР (1962, 1969) и три Кубка страны (1963, 1965, 1971).

Вместе со сборной СССР Никита Симонян выиграл Олимпийские игры 1956 года в Мельбурне. В 1958 году он стал автором первого гола команды СССР на чемпионатах мира. Также возглавлял одесский «Черноморец», ереванский «Арарат» и сборную СССР. С 1992 года и до конца жизни Никита Симонян занимал пост первого вице-президента Российского футбольного союза.

Церемония прощания с Никитой Симоняном пройдет 27 ноября на «Лукойл Арене».

