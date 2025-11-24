В возрасте 81 года умер ямайский регги-исполнитель, композитор и актер Джимми Клифф. Он скончался от приступа пневмонии. Об этом сообщила его супруга Латифа Чемберс в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джимми Клифф в 2012 году

Фото: Youssef Boudlal / File Photo / Reuters Джимми Клифф в 2012 году

Фото: Youssef Boudlal / File Photo / Reuters

«С глубокой скорбью сообщаю, что мой муж, Джимми Клифф, скончался из-за приступа пневмонии. Он очень ценил каждого поклонника за их любовь. Надеюсь, вы все будете уважать нашу личную жизнь в это тяжелое время. Дополнительная информация будет предоставлена позднее»,— написала госпожа Чемберс.

Джимми Клифф получил широкую известность благодаря главной роли в криминальной картине «Тернистый путь» 1972 года, где также впервые прозвучала его баллада «Many Rivers to Cross», записанная в 1969 году. Свои кавер-версии баллады записали певицы Энни Леннокс и Шер.