Кевин Спейси раскритиковал Telegraph за заголовок с его интервью

Американский актер Кевин Спейси опроверг слухи о том, что стал бездомным, появившиеся после публикации его интервью британской газете The Telegraph.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кевин Спейси

Фото: Yara Nardi / Reuters Кевин Спейси

Фото: Yara Nardi / Reuters

«Мы все знаем, что есть много тех, кто правда живет на улице или в своей машине или находится в тяжелом финансовом положении, и я от всей души им сочувствую. Но из самой статьи понятно, что я не один из них. И я не пытался утверждать обратное»,— заявил господин Спейси на своей странице в X.

По словам актера, после публикации его интервью с The Telegraph «Кевин Спейси: бездомный, отмененный и поющий на Кипре» ему написали тысячи поклонников, которые предлагали ему пожить в своих домах. Господин Спейси добавил, что газета ради просмотров намеренно использовала вводящий в заблуждение заголовок и испортила работу своего журналиста.

В интервью The Telegraph, которое вышло 19 ноября, Кевин Спейси заявил, что у него «буквально нет дома», поскольку во время регулярных рабочих поездок живет в отелях и снимает жилье через Airbnb. Тогда он также сообщил, что продал свой дом в Балтиморе из-за «астрономических» расходов на судебные тяжбы.

Кевина Спейси обвинили в сексуализированных домогательствах в 2017 году. Суд окончательно признал его невиновным в 2023-м, однако за эти годы актер потерял роли в ряде проектов, в том числе был отстранен от съемок в последнем сезоне сериала «Карточный домик».