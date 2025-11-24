Ярославский суд отменил сделку по продаже квартиры по указанию мошенников

Кировский районный суд Ярославля удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительными договоров купли-продажи квартиры, совершенных в результате указаний телефонных мошенников. Решение опубликовано на сайте суда.

Как следует из решения, в августе 2024 года хозяйке квартиры позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками ФСБ, МВД и Росфинмониторинга. Они прислали копию договора купли-продажи на ее квартиру гражданину Иванову из Волгограда. Чтобы отменить сделку продажи, они предложили совершить другую сделку, которая впоследствии якобы будет отменена. Находясь под влиянием мошенников, потерпевшая пришла в агентство недвижимости и предложила срочно купить ее квартиру. Квартира была продана за 3,4 млн руб., эти деньги хозяйка квартиры перевела неизвестным, общая сумма ущерба с учетом других переводов составила 5 млн руб. Вскоре после этого спорная квартира была перепродана.

После продажи потерпевшая осознала, что стала жертвой преступления и обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Заместитель прокурора Кировского района обратился в суд с иском о возврате квартиры в интересах потерпевшей и отмене двух сделок по продаже недвижимости.

По делу была назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза потерпевшей, которую провела Костромская областная психиатрическая больница. Она установила, что хозяйка квартиры не страдает психическими заболеваниями, однако из-за внешнего воздействия у нее возникло «состояние выраженного пролонгированного эмоционального напряжения, которое сопровождалось ситуативным повышением внушаемости и подчиняемости на весь период взаимодействия с мошенниками». Это привело к возникновению состояния заблуждения и психологического зависимого поведения.

«Данные обстоятельства свидетельствуют о пороке воли истца, связанного с заблуждением относительно существа сделки, при котором он не мог разумно и объективно оценивать ситуацию, и не совершил бы сделку, если бы знал о действительном положении дел»,— указал в своем решении Кировский районный суд Ярославля.

Суд признал недействительным обе сделки, при этом постановил вернуть покупательнице 3,4 млн руб., выплаченные за квартиру. Средства должна возвратить потерпевшая.

