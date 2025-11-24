IT-бизнесмена арестовали в Москве по делу о госизмене

Мещанский районный суд Москвы отправил под арест уроженца Томска Тимура Килина, обвиняемого в госизмене. Об этом сообщает ТАСС. Агентство указывает, что фигуранту уголовного дела 21 год и что он «IT-бизнесмен».

В чем именно обвиняется господин Килин, агентство не уточняет. В картотеке суда указано, что решение об аресте было принято 20 ноября. Постановление об удовлетворении ходатайства следствия вступит в силу 25 ноября.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что арестованный в последние годы жил в столице, работал как индивидуальный предприниматель. По данным канала, господин Килин раньше «развивал сервис по аренде виртуальных хостингов», а в 2025 году «основал собственную компанию по IT-безопасности». В соцсетях бизнесмен «рассказывал, как деанонимизировал админов даркнет-сайтов и расследовал мошеннические схемы в Telegram», добавляют «Осторожно, новости».