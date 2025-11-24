Курский губернатор Александр Хинштейн хочет возглавить градостроительный совет

Глава Курской области Александр Хинштейн на заседании регионального правительства поручил сформировать архитектурно-градостроительный совет и предложил себя на место председателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Такой орган есть в большинстве регионов. Мы на пороге тысячелетия Курска, и вопрос строительства, архитектурного облика — это вопрос знаковый, который должен решаться публично. В состав архитектурно-строительного совета должны будут войти представители градозащитного сообщества и архитекторы. Никаких келейных договоренностей и междусобойчиков быть не должно»,— высказал свою позицию губернатор.

На предыдущей планерке господин Хинштейн высказался за то, чтобы передать полномочия по выдаче разрешений на строительство от городской администрации Курска на уровень областной власти.

Юрий Голубь