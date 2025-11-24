Русское искусство активно торгуется

На мировых торгах снова активно продают русское искусство. Уже на этой неделе ведущие аукционные дома Sotheby's и MacDougall’s выставляют десятки лотов. Среди них картина Айвазовского с оценкой в $5 млн. Кто покупает русские шедевры и зачем? Об этом — Екатерина Вихарева.

До 2022-го года аукционы Sotheby’s и Christie’s проводили торги русского искусства в Лондоне дважды в год — в начале июня и в ноябре-декабре. Но с тех пор ко всему, связанному с Россией, стали относиться с осторожностью. Сначала Christie’s перенес продажу книг русского авангарда на неопределенный срок. Затем Sotheby’s пошел на более радикальный шаг и отменил торги полностью.

И Christie’s вскоре принял такое же решение. Теперь же все постепенно меняется, говорит президент портала Bidspirit Александр Киселевский: «Если раньше, начиная с 2022 года, прикрывались названиями "восточно-европейские" торги либо вообще не проводили никаких аукционов с русским искусством, то в какой-то момент и такие гегемоны как Christies, Sotheby’s и MacDougall’s, которые торговали только русским искусством, естественно, стали возвращать его потому что, во-первых, есть потребность, во-вторых, есть покупатели. Русское искусство отменить невозможно. И в России, конечно же, проходят очень большие аукционы к Новому году».

Топ-лотом русских торгов MacDougall’s, которые пройдут в 27 ноября, станет «Лежащая обнаженная» Веры Рохлиной с эстимейтом в $250 тыс. Также на аукцион выставят работы Николая Рериха за $150 тыс. и Роберта Фалька почти за $200 тыс. Но самые дорогие русские картины продадут на Sotheby’s: Борис Кустодиев с оценкой в $650 тыс. И Иван Айвазовский с эстимейтом в $3-5 млн. Такая стоимость вполне оправдана и точно не конечна, считает директор аукционного дома «Первые имена» Роза Верховина: «Абсолютно уверена, что Айвазовский уйдет не ниже эстимейта, его точно заберут. Люди хотят вложить деньги, а искусство — это всегда беспроигрышный вариант. Если вы возьмете Николая Рериха, то его картонку 30х40 можно было купить в 1990-х годах за $1 тыс., а сейчас она стоит $200 тыс., то есть это все равно выгодно. А вкладывать в такие топовые форматные вещи, как 2,5-метровую картину Айвазовского — точно уникально. Это 100% ликвидная вещь, которую купят в коллекцию и как инвестицию и для наслаждения».

При этом за рубежом проводятся специальные выставки и современного русского искусства. Это, например, шанхайская ярмарка ART021, где в начале ноября выставлялись четыре российские галереи. Туда специально приезжают русские коллекционеры, чтобы «поохотиться» за нужными картинами, отмечает владелец галереи ASTRA Алина Крюкова: «Помимо того, что коллекционеры активно посещают в качестве покупателей ярмарки и в Гонконге, и в Базеле, и в Шанхае и в Майами, также и российские галереи наращивают там свое присутствие. Каких-то ограничений, кроме финансовых, я не вижу. Я общалась с некоторыми их российских галерей. Они прекрасно продали Юрия Купера в музейную коллекцию, а Виталий Пушницкий и Георгий Пузенков были невероятно горячо приняты. И много русских коллекционеров летают по этим ярмаркам».

Выставки русского искусства проходят в России регулярно. Например, 27 ноября состоится ярмарка современного искусства Catalog в Москве. На ней будет представлено 550 авторов. Как отмечают собеседники “Ъ FM”, такие мероприятия особенно популярны у молодых меценатов.

Екатерина Вихарева, Ангелина Зотина