Путин и Эрдоган договорились активизировать контакты по украинскому треку

Россия и Турция будут работать над активизацией контактов по украинской повестке. Об этом президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган условились в ходе телефонного разговора.

«Условлено активизировать российско-турецкие контакты по украинскому досье на различных уровнях»,— сообщили в пресс-службе Кремля.

Телефонный разговор лидеров состоялся на фоне активных обсуждений нового мирного предложения президента США Дональда Трампа. Предложение состоит из 28 пунктов. Портал Axios сообщал, что план предполагает отказ НАТО размещать войска на Украине, признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими и сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек. США уже обсудили план с Украиной на встрече в Женеве, которую госсекретарь США Марко Рубио назвал самой результативной за все время контактов. Он допускал, что в предложение в ближайшие дни могут быть внесены изменения.

Анастасия Домбицкая