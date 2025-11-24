Зарубежные СМИ: Почему Дональд Трамп распустил DOGE?

Президент США Дональд Трамп распустил DOGE. Департамент эффективности правительства, который некогда возглавлял Илон Маск, прекратил работу за восемь месяцев до официального срока истечения полномочий. Как пишет Reuters, функции DOGE переданы кадровой службе США, а часть сотрудников продолжает работать в National Design Studio, которая занимается улучшением государственных сайтов. Департамент был создан с целью сократить госрасходы на $2 трлн, но амбициозный план не удалось выполнить. После ухода Илона Маска, первого главы DOGE, ведомство утратило свое влияние в американской политике. Программу критиковали за отсутствие реальных результатов. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Одной из основных причин краха департамента эффективности правительства стали внутренние конфликты, пишет Politico. Сначала во главе проекта стояли Илон Маск и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами. Они создали ведомство с амбициозной целью — радикально реформировать госаппарат, используя высокие технологии. Однако между основателями с самого начала возникли противоречия относительно того, как именно нужно проводить сокращения. Так, например, Рамасвами был сторонником последовательных мер, предполагая, что реформы должны приниматься после консультации с Конгрессом. В то же время Маск выступал за более активный подход, проводя чистки в госаппарате самостоятельно. Politico также подробно описывает, как на позиции DOGE повлияли взаимоотношения Трампа и Маска. Их конфликт в мае стал кульминацией неудовлетворительных результатов работы ведомства и привел к утрате позиций департамента и уходу бизнесмена из ведомства, отмечает издание.

Еще одной серьезной проблемой департамента стало отсутствие прозрачности в его действиях. В частности, Fortune отмечает, что Маск заявлял о больших успехах и полной открытости ведомства. Однако на практике проект не предоставлял отчетности, что вызвало сомнения в заявленных $214 млрд сэкономленных средств. В материалах также говорится, что многие сокращения, наоборот, только увеличили расходы. Например, на судебные иски и потерю вычетов из-за увольнений сотрудников Налогового управления.

Впрочем, несмотря на прекращение работы DOGE, многие из его сотрудников продолжили работать в правительственных структурах, пишет Reuters. Например, Закари Террелл, бывший сотрудник департамента, стал главным технологом в Министерстве здравоохранения и социальных служб США, а Рэйчел Райли заняла пост главы Управления военно-морских исследований. В конечном итоге, даже несмотря на крах проекта, реформы по сокращению госрасходов продолжаются как часть более широкой политики администрации Трампа, заключает издание.