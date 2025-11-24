Умер исполнитель главной роли в фильме «Зита и Гита» Дхармендра

Индийский актер Дхармендра (полное имя — Дхармендра Кевал Кришан Деол) умер в возрасте 89 лет, сообщает Hindustan Times. По данным издания, две недели назад актера госпитализировали в Мумбаи из-за плохого самочувствия. По данным газеты Variety, у актера были проблемы с дыханием.

Фото: Jyoti Kapoor / Pacific Press / ZUMA Wire / ТАСС Дхармендра

Соболезнования семье актера передал премьер-министр Индии Нарендра Моди. «Смерть Дхармендры Джи знаменует собой конец целой эпохи в индийском кино. Он был культовой личностью, феноменальным актером, который привносил очарование и глубину в каждую свою роль»,— написал господин Моди в соцсети X.

Дхармендра начал свою карьеру в 1960-х годах. Он снялся более чем в 250 фильмах. Среди них — «Зита и Гита», «Месть и закон», «Мой любимый раджа», «Когда одной жизни мало» и другие. В 1980-х он основал продюсерскую компанию Vijayta Films. Помимо актерской и продюсерской деятельности, Дхармендра занимался политикой. С 2004 по 2009 год он был членом нижней палаты индийского парламента и представлял правую партию «Бхаратия джаната парти».