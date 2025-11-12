На ремонт дорог в районе Малой Покровской выделили 171 млн рублей

В бюджет Нижнего Новгорода заложили 171,2 млн рублей на ремонт дорог в районе улицы Малой Покровской. Соответствующие поправки к бюджету 2025-2027 годов депутаты одобрили на заседании гордумы 12 ноября.

Из этой суммы 106,1 млн руб. закладывают на 2026 год, еще 65,1 млн руб. — на 2027 год.

Глава города Юрий Шалабаев пояснил, что ремонт необходим для расшивки трудной транспортной ситуации в центре города. Он будет включать ремонт проезжей части, тротуаров и установку новых светофоров. В том числе работы охватят улицу Маслякова. При этом изначально в докладе директора департамента финансов объект числился как ремонт самой Малой Покровской. Мэр удивился, что депутатов это не смутило, ведь ремонт этой улицы уже провели в этом году: «Ни у кого вопрос не возник. Видимо, по Малой Покровской никто не ездит». На это депутат Руслан Станчев сказал, что улица по-прежнему перекрыта, поэтому по ней никто и не ездит. Добавим, на ремонт Малой Покровской от Звездинки до Похвалинского съезда выделили 112 млн руб., контракт заключили в 2024 году.

Также сегодня депутаты одобрили финансирование на строительство «тоннеля как вспомогательного сооружения» в районе Почаинского оврага и дома №1А по улице Архитектора Харитонова. Объект будут создавать по муниципальной программе гражданской обороны и защиты населения от ЧС. 40 млн руб. заложили на 2025 год, 59,9 млн на 2026 год и 63,2 млн на 2027 год.

Ирина Швецова