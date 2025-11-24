Минздрав решил задействовать сотрудников санаториев в реабилитации

Замминистра здравоохранения Евгений Камкин заявил, что число специалистов в сфере реабилитации можно нарастить с помощью санаторно-курортного звена, расширив навыки его сотрудников.

«Мы сейчас активно смотрим на санаторно-курортное звено, где очень много специалистов, ну, скажем так, подготовленных еще по системе, когда делались отдельные направления, как физиотерапия и прочие отдельные специальности, они у нас сохранились и сейчас. Мне кажется, есть возможность расширить и нарастить их компетенции для того, чтобы больше интегрировать в систему медицинской реабилитации»,— сказал он, выступая на форуме «Открыто для всех» (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, с помощью такой схемы до 2030 года необходимо подготовить около 3 тыс. специалистов для медицинской реабилитации.

Замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, выступая на форуме, указывала на дефицит реабилитологов и протезистов высшего класса. Она отмечала, что этот вопрос военное ведомство планирует проработать с Минздравом, Минобрнауки и Минпросвещения. Какие именно предложения обсуждались по сокращению дефицита кадров в сфере медреабилитации — она не сообщила.

