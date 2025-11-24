Пять человек отравились технической жидкостью во владимирском Коврове

В Коврове Владимирской области пять человек погибли из-за отравления спиртосодержащей жидкостью, сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по региону. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, погибшие пили «техническую жидкость на основе спирта». Канистры с ней принес один из участников застолья, также впоследствии погибший от отравления.

Дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ возбудили в ковровском следственном отделе по поручению руководства областного управления СКР. Следователи провели осмотры в домах погибших, продолжаются допросы.