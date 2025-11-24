ВККС разрешила возбудить дело в отношении судьи из Адыгеи

Судья Шовгеновского райсуда Республики Адыгея Адам Воитлев может быть привлечен к уголовной ответственности за получение взятки в особо крупном размере. Согласие на возбуждение дела дала Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС), сообщает ТАСС из зала заседания.

Представление о даче согласия на возбуждение дела в отношении Адама Воитлева в ВККС направил председатель СКР Александр Бастрыкин. По предварительным данным ведомства, судья Воитлев, исполняя обязанности председателя Шовгеновского райсуда, отменил обеспечительные меры в отношении имущества подсудимого Савченко, который обвинялся в особо крупном мошенничестве. За свою услугу, полагает СКР, господин Воитлев получил 2,5 млн руб.

Адам Воитлев был назначен на должность судьи Шовгеновского райсуда Республики Адыгея в 2015 году. С 2020 по 2024 год являлся членом квалификационной коллегии судей Республики Адыгея.

Анна Перова, Краснодар