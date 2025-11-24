Многие группы движения MAGA в соцсети X оказались иностранными

Аккаунты десятков активных сторонников националистического движения MAGA, поддерживающих Дональда Трампа с лозунгом «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again), в соцсети X оказались зарегистрированы за пределами США, например в Восточной Европе, включая Россию, а также в Индии, Индонезии, Бангладеш и Нигерии. Об этом сообщает американское издание Daily Beast.

21 ноября X, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, запустила новую функцию, позволяющую узнать дополнительную информацию об аккаунтах — в частности, в какой стране он был зарегистрирован. Как отмечает Daily Beast, после этого выяснилось, что многие популярные аккаунты, поддерживающие Дональда Трампа и продвигающие патриотическую повестку «Америка прежде всего», зарегистрированы не в США.

Так, аккаунт MAGANationX почти с 400 тыс. читателей был зарегистрирован в 2024 году в Восточной Европе за пределами ЕС, AmericaFirst0 с 60 тыс. подписчиков — в текущем году в Бангладеш, MAGAScope с 50 тыс. подписчиков — в 2024-м в Нигерии. Страна, указанная в аккаунте, указывает лишь на то, где он был зарегистрирован. Владелец одного из упомянутых СМИ аккаунтов, @1776General, опубликовал фото своего американского паспорта и написал, что в момент регистрации «по работе находился в Турции».

