Имущество Ленинградского электромеханического завода продали за 1,2 млрд рублей

В Санкт-Петербурге завершены банкротные торги по продаже имущественного комплекса Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ). По данным «Делового Петербурга», комплекс на Петергофском шоссе в Красносельском районе был продан за 1,2 млрд руб.

В состав проданного ЛЭМЗ вошли производственные корпуса, складские помещения, конструкторское бюро, котельная и земельный участок площадью 5,6 га. Общая площадь объектов составляет около 52 тыс. кв. м. Первоначально комплекс выставляли на аукцион в июле 2025 года со стартовой ценой 1,5 млрд руб., однако торги предусматривали поэтапное снижение стоимости, и итоговая сумма сделки оказалась на уровне 1,2 млрд руб.

Покупателем выступила компания ООО «ЛэмзПромПарк», зарегистрированная на территории бывшего завода. С января 2022 года единственный владелец фирмы — Евгений Савченко. Ему принадлежит несколько компаний в Москве, связанных с недвижимостью.

По словам директора департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group в Петербурге Ильи Князева, локация сохраняет потенциал для промышленного использования, но также перспективы перевода под жилую застройку или девелопмент новых площадей.

ООО «Управляющая компания „Ленинградский электромеханический завод“» официально признано банкротом в августе 2024 года. Ранее компания принадлежала сингапурской Centrum Maritime Pte Ltd. В 2022 году прежний владелец, украинец Виктор Артемов, а также сама компания попали под санкции США из-за связей с ливанской группировкой «Хезболла».