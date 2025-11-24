И стар и млад

В МВД рассказали, как преступники обманывают россиян от школьного до пенсионного возраста. В своем Telegram-канале ведомство отмечает, что помимо универсальных приемов, преступники находят подход к каждому поколению в отдельности. Злоумышленники учитывают как возраст, так и интересы и жизненный опыт жертвы. Тему продолжит Анжела Гаплевская.

Этой осенью многодетной семье из Магнитогорска удалось оспорить в суде кредит почти на 2 млн руб. спустя почти год после того, как 9-летняя дочь за 5 тыс. бонусов в Roblox сфотографировала для мошенников СМС в мамином телефоне. Как сообщает МВД, также злоумышленники часто обманывают детей, обещая им новые функции в играх и вымогая деньги. Но этим список угроз не ограничивается, говорит начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд: «Мошенники действуют через онлайн-игры, где дети хотят прокачать персонажа, или в соцсетях.

И там с ними начинают общаться мошенники, выводят на откровенности, в том числе просят прислать фото-, видеоматериалы, а потом шантажируют и запугивают. Следующий сценарий — подросткам предлагают легкий заработок. Из относительно свежих схем: детей привлекали в качестве курьеров. При телефонном мошенничестве якобы все это для него безопасно, ответственность не грозит, мол, да ты сам подумай, ты ничего не делаешь, просто ты взял сумку и отнес».

Хотя эксперты отмечают, что молодое поколение больше других подковано в вопросах цифровой грамотности. Этого бывает недостаточно, говорит эксперт по защите персональных данных консалтинговой компании «Б-152» Максим Лагутин: «Это о социальной инженерии. У поколения среднего возраста уже есть какой-то опыт, многие сталкивались с мошенничеством разного рода, но если смотреть в суммах украденных денег, то через детей проходит меньше, чем через старшее поколение. Чаще всего на удочку злоумышленников попадают именно пожилые люди, это самая уязвимая группа».

Для них, как пишет МДВ, по-прежнему актуальна схема «родственник в беде». Молодежь заманивают легкими подработками и «гарантированными инвестициями». А потом требуют «активационный платеж», оплату обучения или покупку товара «для старта». На сайтах знакомств выманивание денег маскируется под просьбы оплатить билеты, подарки или доставку, предупреждают правоохранительные органы. Взрослым звонят якобы из ЦБ или «Росфинмониторинга» или прячут вредоносные ссылки под видом доставки или акций.

Сценарии постоянно меняются, отмечает специалист в области компьютерной безопасности Александр Вураско: «Под каждого человека можно подобрать свою легенду, это все заскриптовано. Большая часть схем, которые эксплуатируют злоумышленники, заточена на то, чтобы выманить код доступа жертвы в личный кабинет, а потом шантажировать его тем, что якобы он принимал участие в финансировании незаконных формирований, террористических экстремистских организаций. Если грядет какой-то праздник, будут эксплуатироваться схемы, связанные со скидками.

Перестала работать схема с установкой электросчетчиков, значит, будет звонок от "газовых служб"».

При этом только за последнюю неделю СМИ писали о нескольких новых схемах мошенничества: преступники перетекают в новые приложения, обманывают с помощью геоданных, создают фейковые объявления с ИИ-картинками на интернет-платформах и выманивают деньги через бот якобы от Госуслуг. Преступниками становятся и те, кого традиционно считают пострадавшими. Новая схема, когда пенсионеры объявляют себя недееспособными после совершения сделки, уже распространилась не только на квартиры, но и на машины, делятся потерпевшие.

Анжела Гаплевская