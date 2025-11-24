Курские власти попросят Минпромторг РФ найти инвестора для цементного завода

Власти Курской области обратятся в Министерство промышленности и торговли России, чтобы ведомство помогло найти инвестора для строительства цементного завода в Солнцевском районе. Об этом на заседании регионального правительства сообщил губернатор Александр Хинштейн — по его словам, с такой идеей выступили ветераны СВО, участники проекта «Курск. Герои!»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам главы региона, предприятие нужно для восстановления приграничья и роста темпов жилищного строительства.

«Понятно, что вопрос находится в стадии проработки, но сама по себе тема крайне важная. Ранее во время выезда в Солнцевский район мы эту тему поднимали, но пока к результату не пришли. Там для этого есть все необходимые условия»,— уверен господин Хинштейн.

В конце октября стало известно, что вместо завода удобрений холдинг «Куйбышевазот» решил построить в Курске логистический центр.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь