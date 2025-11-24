Право, суд, ИИ

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, почему такими инструментами стоит пользоваться с осторожностью.

Российские IT-гиганты взялись за право. «Яндекс» и «Сбер» представили нейросети для работы в юриспруденции и судебной сфере. Сервис «Нейроюрист» создан для профессионалов и призван избавить их от рутины. Он работает по подписке прямо в браузере и помогает анализировать контракты, судебную практику, составлять документы и справляться с прочими задачами в семи сферах права. Ответы пользователь получает со ссылками на нормативные акты в системе «Гарант», но подписка на нее в стоимость «Нейроюриста» не входит. Точность работы своей нейросети создатели оценивают в 86%.

«Сбер Бизнес Софт» совместно с Минюстом Амурской области разработал ассистента для мировых судей. В качестве базы для платформы, которая способна принимать до 90% обращений граждан, используется GigaChat. Сервис объясняет, как именно можно получить услуги мировых судей, консультирует по вопросам подачи документов в суд и сообщает о статусе дел в самых частых правовых вопросах: взыскание алиментов, разводы, долговые споры или защита прав потребителей. При всей ожидаемой пользе подобных сервисов сразу стоит отметить, что они могут ошибаться или работать не в каждом случае. За рубежом похожие решения уже успели показать свои слабые стороны.

Например, пользователи запущенного ранее американского аналога помощника для юристов Harvey AI, работающего на базе GPT-4 и интегрированного с Microsoft, отмечают высокую стоимость и случаи некорректного анализа. Другой сервис — CoCounsel — специализируется на юридических исследованиях, но требует постоянной проверки из-за риска галлюцинаций несуществующих судебных решений. Помощник юриста LawGeex способен автоматизировать проверку контрактов, но эффективен только со стандартными шаблонами.

Разработчики отечественного «Нейроюриста» подчеркивают, что с учетом специфики сферы деятельности попытки использовать подобные сервисы без юридических знаний могут привести к ошибкам, как если бы человек пытался лечить зубы, руководствуясь только медицинской энциклопедией. Итоговый ответ носит консультационный характер, интерпретировать его корректно могут только профессионалы.

