Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о пасхальном подарке Николая II его матери, который можно приобрести на аукционе.

2 декабря Christie’s выставляет на торги одно из важных императорских яиц Фаберже — «Зимнее яйцо» 1913 года. Это пасхальный подарок Николая II его матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне. Заказ был сделан в юбилейный для династии год — к 300-летию правления Романовых. И в итоге стал одним из самых дорогостоящих произведений, созданных Фаберже для императорской семьи.

Корпус и постамент выполнены из блоков горного хрусталя, имитирующего лед. Поверхность украшена платиновым инеем, инкрустированным россыпью бриллиантов старой огранки. Внутри — традиционный для императорских яиц сюрприз: платиновая корзина с анемонами. Цветы выточены из белого кварца, сердцевины — демантоиды, листья — нефрит, стебли — золото.

Работа принадлежит мастерской Альберта Хольмстрема, одного из ключевых мастеров Фаберже. Художественную концепцию разработала Алма Пихль. Ее авторству атрибутированы и знаменитые «снежные» украшения Фаберже, выполненные в те же годы. После революции яйцо оказалось в продажных списках Гохрана, откуда в 1920-е и было продано за границу. Дальнейшая история включает нескольких владельцев и долгий период в частной коллекции, где оно оставалось вплоть до нынешнего появления на Christie’s.

Аукционный дом подчеркивает, что на рынке работы такого уровня появляются крайне редко — большинство императорских яиц находится в музеях или частных собраниях. Ставки можно делать еще и на то, будет ли пытаться купить яйцо новый владелец Faberg Сергей Мосунов.

Анна Минакова