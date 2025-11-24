Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, как появилась и приобрела известность настойка на анисе.

Узо, арак, самбука, раки, анисетта — нет в окрестностях Средиземного моря страны без собственной анисовой амброзии. Масло аниса еще греки оценили за многочисленные лечебные свойства. Он успокаивает желудок и возбуждает аппетит, к тому же прекрасно растворяется в спирте. Что еще нужно для идеального аперитива?

Но в XIX веке Франция предпочла полынь и утонула в абсенте. Итогом стал всплеск шизофрении, цирроза печени и строгий запрет для французских солдат Первой мировой на напитке крепче 16 градусов. Тогда-то сын виноторговца Поль Рикар пустил в продажу свой анисовый аперитив и был оштрафован, потому что с крепостью все равно перебрал.

Лишь в 1932 году Пастис де Марсель официально появился в продаже. Пережив еще один запрет от вишистского правительства, пастис окончательно вернулся к французам в 1951-м. Теперь уже навсегда. Честь средиземноморской державы была спасена.

Павел Шинский