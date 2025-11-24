«Девушка поспорила, что в автогонках дамы вполне могут обгонять мужчин»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как итальянка принимала участие в «Формуле-1».

Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images

Шутки о женщинах за рулем и в наши дни привычная история. Что же касается 1950-х, то даже просто водить автомобили среди прекрасной половины человечества могли единицы. А уж об участии женщин в гонках, тем более «Формулы-1», и речи не было. Все изменила прекрасная дерзкая итальянка Мария-Тереза де Филиппис. Девушка росла в богатой семье аристократов и, как гласит легенда, поспорила со своими братьями, что в автогонках дамы вполне могут обгонять мужчин.

Дальше на глазах у изумленной публики Филиппис начала выигрывать одну гонку за другой. В 28 лет она стала второй в национальном чемпионате, а спустя четыре года, в 1958-м, навсегда изменила мир автогонок, дебютировав в «Формуле-1». Громких побед итальянка, выступавшая на Maserati, не добилась, но показала, что может гонять на равных с сильным полом. Например, на Гран-при Сиракуз, которые проводились вне зачета, Мария-Тереза стала пятой. Кое-кто пытался иронизировать, что девушка потом не смогла пройти квалификацию на Гран-при Монако, но в тот год этого, например, не смог сделать и Берни Экклстоун. А Филиппис, между прочим, прошла трассу быстрее знаменитого гонщика.

В следующей гонке на Гран-при Бельгии девушка стала десятой. Правда, через год Мария-Тереза оставила «Формулу-1». Это произошло после гибели ее друга Жана Бера на Гран-при Германии. Но уровень ее гоночного мастерства после этого сезона не смел оспаривать никто. После Филиппис в «Формуле-1» было еще четыре попытки девушек гоняться на равных с мужчинами, все неудачные. Но после выхода на старт итальянки никаких гендерных ограничений в «Формуле-1» нет. Да, сейчас на старт выходят только мужчины, но в 2025-м в команде Haas F1 Team появилась Лаура Мюллер — британка занимает должность специалиста по эффективности машины.

Владимир Осипов