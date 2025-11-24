Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, как сильное возмущение магнитного поля Земли может сказываться на самочувствии и здоровье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На прошлой неделе СМИ разразились пугающими заголовками — магнитная буря в очередной раз накрыла Землю. Та, что пришлась на 12 ноября, почти достигла экстремального уровня. А всего с начала года ученые зарегистрировали свыше 130 бурь. Ожидается, что 2025-й побьет десятилетний рекорд по количеству таких событий. Как все это влияет на технику, спутники и электросети, пока оставим за скобками, но стоит ли человеку беспокоиться за свою жизнь?

В научном сообществе на этот счет есть два глобальных мнения. Одни исследователи связывают такую космическую погоду с высоким риском проблем с сердцем. По некоторым подсчетам, 70% инфарктов и инсультов происходят во время магнитных бурь. А другие исследования показывают, что убедительных доказательств разрушительного воздействия на организм человека до сих пор не накоплено. Есть предположения, что в такие дни могут сбиваться циркадные ритмы, эти сбои усиливают метеочувствительность. Люди действительно ощущают себя не так, но не из-за мистического магнетизма, а ввиду обычного сдвига биологических ритмов. И самовнушение тоже не надо списывать со счетов. Еще около четырех лет назад в Российской академии наук замечали: если метеозависимого человека предупредить о том, что надвигается некая буря, он обязательно почувствует себя плохо. А если не посвящать его в расписание космической погоды, то и последствий никаких может не быть.

Анна Кулецкая